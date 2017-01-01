Кремлівські ЗМІ бідкаються, що російських фанів «Євробачення» не пускають до Києва

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Росіяни заявляють, що мінімум шістьох фанатів конкурсу відправили додому

Російських шанувальників «Євробачення» не пустили на Україну, відправивши назад в Москву рейсом через Мінськ. Про це пише ТАСС із посиланням на організатора російської pre-party конкурсу Дмитра Мельникова.

«Російських фанатів «Євробачення» в Києві в аеропорту розгортають і не пускають в місто. Зараз їх завантажили в літак і сказали летіти назад в Росію», - заявив Мельников.

За його даними, як мінімум п'ять людей опинилися заблокованими в аеропорту Бориспіль на шість годин без їжі і води. Мельников наголосив, що ці люди не були в окупованому Криму. «Офіційна версія, що вони не можуть надати підтвердження, навіщо вони приїхали до Києва. Митники вимагають у них акредитаційний бейдж, хоча він видається виключно в прес-центрі в Києві за паспортом. Це митникам явно відомо, тому що всі іноземні журналісти і делегації приїжджають таким же чином», - зазначив продюсер.

Нагадаємо, у суботу українські прикордонники відмовилися пропустити в Україну фотокореспондента агентства «Россия сегодня» Раміля Сітдікова і журналісток «Комсомольськой правды» (КП) Марію Ремизову і Олену Бодуен, які відвідували окупований Крим.

22 березня стало відомо, що Служба безпеки України заборонила на три роки в'їзд в країну представниці Росії на конкурсі Юлії Самойлової. Причиною став виступ співачки в окупованому Криму в 2015 році.