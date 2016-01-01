Кримчани починають вірити в карму: серед загиблих пасажирів Ту-154 були найпалкіші пропагандисти Кремля



Розсилка ВІДПРАВИТИ

В числі загиблих навіть перебував автор пісні «Вежливые люди»

Кримські ватники у соціальних мережах відреагували на авіакатастрофу російського літака Ту-154 з військовими журналістами та артистами на борту, що летіли у Сирію.

Про це повідомляє блогер з ніком «Крымский Бандеровец».

Блогер повідомляє, що більшість користувачів соціальних мереж пишуть, що «вони починають вірити в карму» після того, як з’ясувалося, що серед загиблих пасажирів були найпалкіші пропагандисти Кремля, в тому числі співробітники «Першого каналу РФ», телеканалу «Зірка», «НТВ», більшість з яких регулярно робили брехливі сюжети про Україну і дії російських військових у Сирії. Також на борту Ту-154 перебував Ансамбль Александрова, який виступав в Сімферополі на честь анексії Криму. На додаток, з’ясувалося, що в числі загиблих навіть перебував автор пісні «Вежливые люди».

Зокрема, виявилося, що серед пасажирів був Дмитро Рунков – кореспондент «Першого каналу», який постійно супроводжував російські війська в Сирії. Саме він робив сюжети про героїчне звільнення Алеппо від «терористів». Крім того, саме він писав про прямі переговори Савченко з Захарченком і Плотницьким.

Блогер додає, що окремі кримчани вірять також у те, що причиною авіакатастрофи був теракт – про це сьогодні заявили експерти, виходячи з аналізу різних фактів, в тому числі – радіус розльоту осколків.

Літак Ту-154 зник з радарів в неділю вранці незабаром після вильоту з Сочі. На борту повітряного судна було 92 людини - військовослужбовці Збройних сил, а також артисти ансамблю імені Александрова і дев'ять представників російських ЗМІ. Літак прямував до Сирії на авіабазу Хмеймім.

Як повідомили в Міноборони РФ, людей, які вижили, в районі катастрофи військового літака Ту-154 в Чорному морі не виявлено.