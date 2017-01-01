Кримське «судилище» над журналістом Семеною перенесли



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Журналіст Микола Семена

Суд у справі щодо Миколи Семени перенесено через неявку свідків

Сьогодні, 3 травня, в окупованому Криму перенесли суд у кримінальній справі стосовно кримського журналіста Миколи Семени через неявку свідків. Як повідомляє Крим.Реалії, прокурор висловився за примусовий привід свідків звинувачення.

Сам Семена зазначив, що не бачить сенсу в приводі свідка Костюк (ім'я свідка на судовому засіданні не прозвучало. – Ред.), оскільки він не знає цю жінку, і не вважає, що вона може повідомити щось нове.

У той же час підсудний підтримав привід Сергія Мєшкового, зазначивши, що це єдиний зі свідків, кого він знає особисто. Також Семена підкреслив, що в протоколі допиту Мєшкового міститься багато відомостей, що не відповідають дійсності. У зв'язку з цим він припустив, що «свідку просто соромно або він зовсім не давав таких свідчень і в суді може від них відмовитися».

Суд постановив забезпечити примусове приведення обох свідків на 14:00 10 травня.

Нагадаємо, 7 грудня 2016 року слідчий в анексованому Криму пред'явив журналісту Миколі Семені звинувачення в остаточній редакції у кримінальному злочині, передбаченому частиною 2 статті 280.1. Кримінального кодексу Росії «Публічні заклики до здійснення дій, спрямованих на порушення територіальної цілісності Російської Федерації». Кримінальна справа, складена слідчими, має шість томів.

На допиті ФСБ Микола Семена заявив, що у своїх матеріалах реалізовував право на «вільне висловлення думки».

Захист Миколи Семени, Міжнародна і Європейська Федерації журналістів, а також офіс представника ОБСЄ з питань свободи слова закликали ФСБ Росії випустити журналіста з Криму на лікування, позитивної відповіді поки добитися не вдалося.