Кримські окупанти розпорядилися ліквідувати «Міжнародний дитячий центр «Артек»

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Борги дитячого табору на сьогодні становлять 3,7 мільйона рублів

Підконтрольна Криму Рада міністрів окупованого Криму розпорядилася ліквідувати Державне унітарне підприємство республіки «Міжнародний дитячий центр «Артек», повідомляють «Новости Севастополя».

У пояснювальній записці до проекту розпорядження говориться, що Державне унітарне підприємство республіки «Міжнародний дитячий центр «Артек» функціонувало на перехідному етапі входження окупованого Криму до складу РФ. Замість нього буде створена федеральна державна бюджетна установа МДЦ «Артек», функції і повноваження засновника якого на сучасному етапі здійснюватиме Міністерство освіти і науки РФ.

У документі говориться, що у «Артеку» є кредиторська заборгованість, яка станом на 1 січня 2017 року становить 3,7 мільйона рублів. Джерелом її погашення стане дебіторська заборгованість підприємства, розмір якої за даними бухгалтерського обліку становить 69 мільйонів.