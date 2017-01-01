Кримські татари пропонуватимуть зміни до ухваленого у першому читанні законопроекту про мовні квоти

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Власник телеканалу ATR Ленур Іслямов

Ми повинні телеканали і радіостанції, які мовлять кримськотатарською, прирівняти у правах до тих, які мовлять українською, - Іслямов

Ленур Іслямов, бізнесмен, власник телеканалу ATR, один із засновників кримськотатарського батальйону «Аскер» в інтерв’ю «Главкому» розповів, що кримські татари братимуть участь в роботі над законопроектом про мовні квоти.

«Наші журналісти, зокрема Осман Пашаєв, залучені до підготовки пропозицій щодо другого читання законопроекту. Мені здається, у спільному пошуку знайдено певні формулювання, які унеможливлять пригнічення кримськотатарської мови», - зазначив Іслямов.

На запитання, чи дотримується квот на україномовні пісні радіостанція Meydan, Іслямов відповів: «Саме такі ж правки має бути внесено до закону України, що встановлює квоти на пісні у радіоефірах… Ми працюємо над цим».

«Простіше кажучи, ми повинні телеканали і радіостанції, які мовлять кримськотатарською, прирівняти у правах до тих, які мовлять українською. Зрозуміло, що в кримськотатарських електронних ЗМІ має значно підвищитися і доля державної мови. До речі, ми мовили українською в Криму тоді, коли ще ніхто нікого ні до чого не зобов’язував», - зазначив власник телеканалу ATR.

Як повідомлялося, Верховна Рада має намір зобов'язати загальнонаціональні телеканали транслювати не менше 75% ефіру державною мовою.