Криворізька мерія орендує «золоті» автівки для таксі за вісім мільйонів

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Серед закуплених чиновниками авто є Toyota Camry та два Land Cruiser

Виконавчий комітет Криворізької міської ради 22 лютого уклав угоду з КП «Автобаза №1» про послуги таксі з водієм за 8,14 млн грн. Про це повідомляється у системі ProZorro.

Закупівлю провели за переговорною процедурою, бо тендер уже двічі скасовували через брак учасників.

Послуги надаватимуть у лютому-грудні з використанням 42 легкових автомобілів (8 млн грн), двох мікроавтобусів (136 тис. грн) та автобуса (7455 грн)

Кілометр пробігу коштує 3–14 грн, а година роботи – 100–151 грн у робочі дні та 136–203 грн у свята і вихідні. Найвищими є погодинні ставки щодо автобуса Volvo B12 і легкового автомобіля Toyota Camry.

У Києві погодинна вартість таксі становить 50–150 грн залежно від класу автомобіля.

Нагадаємо, аналогічні послуги 43 легкових автівок на 2016 рік від цього ж комунального підприємства коштували 7,82 млн грн.

Як відомо, «Укргазвидобування» придбало автівок Opel Insignia на три мільйони.