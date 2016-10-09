  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Криворізька мерія орендує «золоті» автівки для таксі за вісім мільйонів

    • Сьогодні, 11:00
    • Розсилка

    Серед закуплених чиновниками авто є Toyota Camry та два Land Cruiser

    Виконавчий комітет Криворізької міської ради 22 лютого уклав угоду з КП «Автобаза №1» про послуги таксі з водієм за 8,14 млн грн. Про це повідомляється у системі ProZorro.

    Читайте також

    Закупівлю провели за переговорною процедурою, бо тендер уже двічі скасовували через брак учасників.

    Послуги надаватимуть у лютому-грудні з використанням 42 легкових автомобілів (8 млн грн), двох мікроавтобусів (136 тис. грн) та автобуса (7455 грн)

    Кілометр пробігу коштує 3–14 грн, а година роботи – 100–151 грн у робочі дні та 136–203 грн у свята і вихідні. Найвищими є погодинні ставки щодо автобуса Volvo B12 і легкового автомобіля Toyota Camry.

    У Києві погодинна вартість таксі становить 50150 грн залежно від класу автомобіля.

    Нагадаємо, аналогічні послуги 43 легкових автівок на 2016 рік від цього ж комунального підприємства коштували 7,82 млн грн.

    Як відомо, «Укргазвидобування» придбало автівок Opel Insignia на три мільйони.

    Джерело: Наші гроші
    Читайте також
    Кривий Ріг автопарк держзакупівлі
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ