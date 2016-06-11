Криза не завадила: в Україні зафіксували найбільше зростання продажів нових автомобілів в Європі

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Зусиллями всіх операторів вдалося реалізувати 64 тис. 478 нових автомобілів, що на 39% більше, ніж рік тому

За підсумками 2016 року Україна продемонструвала найбільше зростання продажів нових автомобілів в Європі. Про це повідомляє AUTO-Consulting.

Як повідомляється, зусиллями всіх операторів вдалося реалізувати 64478 нових автомобілів, що на 39% більше, ніж рік тому.

В результаті, український авторинок піднявся на одну позицію і тепер займає 23 місце в Європі за обсягами продажів.

Завдяки зростанню продажів в 39%, Україна змогла випередити Словенію і поліпшити свої позиції на європейському континенті.

Як повідомляє автовидання, в Європі майже у всіх країнах спостерігалося зростання продажів в 2016 році, за винятком Росії (-11%) і Нідерландів (-2%). Але саме в Україні було зафіксовано рекордне зростання.

Непогано зріс продаж також в Угорщині (+25%), Хорватії (+24%), Ісландії (+32%). Всього ж за 2016 рік ринок Європи виріс на 5% і досяг позначки 16,6 млн. автомобілів.

Лідером, як і раніше є Німеччина, де реалізували за рік 3,3 млн. авто (+4,5%).

На другому місці Великобританія (+2,3%), третя за обсягом країна - Франція (+5,1%). Активно ріс і ринок Італії (+15,8%), що дозволило обійти Росію (-10,9%), де в 2016 році був зафіксований спад продажів.

Як відомо, в грудні 2016 року на українських заводах було вироблено 678 автотранспортних засобів, що на 63,4% менше результату грудня 2015 року і на 22,7% менше показника листопада 2016 року.

Джерело: Економічна правда