Кучма не бачив таємних документів, все проходило тільки через Медведчука, - екс-голова розвідки СБУ



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Віктор Медведчук

Після 2014 року кремлівська агентура нікуди з України не поділася, як і раніше сидить в ключових відомствах, - Копка

Таємні документи від розвідки, адресовані особисто главі державі, за часів правління Леоніда Кучми проходили через тодішнього главу президентської адміністрації Віктора Медведчука. Про це розповів колишній в.о. начальника Головного управління розвідки СБУ генерал-майор Петро Копка, пише «Гордон».

«В кінці року (не пам'ятаю точно, якого) до нас з Адміністрації Президента повернулося кілька сот документів, адресованих главі держави, з грифом «Цілком Таємно» і обмежувальними написами «Особисто» і «Підлягає Поверненню». На всіх документах стояв підпис тодішнього глави президентської адміністрації Віктора Медведчука. І жодного підпису українського президента», - зазначив він.

«У цій ситуації важливіше інше: президент не читав документів, але чому про них дізнавалися інші люди?», - підкреслив генерал-майор.

«Коли вам твердять, що в Україні багато років діє потужна російська п'ята колона - це не просто розмови. У нас величезна діра в усіх відомствах, в тому числі відповідають за безпеку держави. І після 2014 року кремлівська агентура нікуди з України не поділася, як і раніше сидить в ключових відомствах» - додав Копко,



