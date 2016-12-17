Кучма розповів, хто може примусити РФ повернути мир на Донбас



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Другий президент України Леонід Кучма

Встановлення миру на Донбасі значною мірою залежить від США і Трампа, переконаний Кучма

Представник України в тристоронній контактній групі, другий президент України Леонід Кучма вважає, що встановлення миру на Донбасі значною мірою залежить від США і президента Дональда Трампа. Про це він заявив журналістам у Ніжині.

«На мій погляд, (встановлення миру. – Ред.) більшою мірою залежить від позиції Сполучених Штатів Америки, від президента США Дональда Трампа. Це сьогодні головна країна, яка має суттєвий вплив на позицію Російської Федерації. А потім - з Америкою ніхто ж не жартує, з ними потрібно розмовляти на «Ви». Тому ми також сподіваємося, з урахуванням тих останніх заяв Трампа і його команди, що вони більше уваги мають приділяти проблемі, яка є в Україні. Давайте чекати», - сказав Кучма.

На його думку, Європейський союз і США можуть «реалізувати все, що вони можуть зробити в цій ситуації, а вони можуть змусити Росію піти шляхом мирного вирішення цієї проблеми, тому що ми наодинці цю проблему не розв'яжемо».

Говорячи про можливість змінити «нормандський формат», Кучма зауважив: «Треба перечекати завершення виборів у Франції. Треба, щоб той самий Європейський союз... мав чітку зрозумілу позицію щодо війни в Україні. Не додавати когось до цього (нормандського) формату, від цього нічого не зміниться».

«Для того щоб розширити, потрібно мати згоду всіх учасників. Як там говорять: «А Баба Яга проти». Тож треба припинити всі розмови про зміну форматів і т. п., потрібно працювати в тому форматі», - додав він.

При цьому представник України в ТКГ переконаний, що Франція після виборів провадитиме «жорсткішу політику».

«Потрібно, щоб паралельним курсом вони йшли і тиснули (Франція та Німеччина. – Ред.), зокрема, на Росію, і працювали в цьому самому «мінському форматі», - вважає Кучма.

Він також переконаний, що у вирішенні ситуації на Донбасі «все залежить від однієї людини - від Путіна, а він веде ту саму політику».

Джерело: Інтерфакс-Україна