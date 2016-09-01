Кулінарна цензура: в буфеті у Лаврова перейменували котлети по-київськи

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В їдальні російського Міністерства закордонних справ котлета по-київськи зветься котлетою по-кримськи

В меню буфету Міністерства закордонних справ Російської Федерації з'явилася так звана «котлета по-кримськи», повідомив на своїй сторінці в Twitter журналіст NY Times Іван Нечепуренко.

На даний час журналіст працює в Москві. «В їдальні російського Міністерства закордонних справ котлета по-київськи зветься котлетою по-кримськи», - написав він. Нове блюдо є звичайною котлетою по-київськи з більш «політично виваженою» назвою. Вартість 100 гр страви в міністерському буфеті становить 200 рублів – близько 95 гривень.

Довідка. Котлета по-київськи - це різновид котлети, яка представляє собою відбите куряче філе, в яке загорнутий шматочок холодного вершкового масла. За однією з версій, котлети вперше подали на честь повернення української делегації з Німеччини у 1918 році. Вони всім сподобалися і швидко увійшли до ресторанного меню. Американці приписують винахід цієї страви собі, стверджуючи, що назва «котлета по-київськи» з'явилася тому, що їх, нібито, часто замовляли емігранти з України.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Російської Федерації Дмитро Медведєв запропонував перейменувати каву «американо», вважаючи цю назву неполіткоректною.