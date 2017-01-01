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Національний форум «Трансформація України»

Компанія залучила для пошуку іноземних інвесторів співорганізатора Національного форуму «Трансформація України». А через рік Національна поліція порушила проти нього кримінальну справу за фактом шахрайства на майже мільйон гривень

Про це стало відомо з судової ухвали Оболонського суду Києва від 18 травня 2017 року, що розміщена у судовому реєстрі.

Кримінальне провадження було відкрите 18 січня 2017 року за фактом шахрайства.

Під підозрою опинився віце-президент Національного форуму «Трансформація України», голова ГО «Центр Трансформації України». Обидві посади займає Михайло Харій.

До наглядової ради Національного форуму «Трансформація України» входять предстоятель Української Православної Церкви КП патріарх Філарет, предстоятель УГКЦ патріарх Святослав, екс-голова представництва ЄС в Україні Ян Томбінський, міністр культури Євген Нищук та інші.

Згідно матеріалів кримінального провадження, у квітні 2016 року віце-президент Національного форуму «Трансформація України» та його син запропонували послуги з розвитку групи компаній «Содружество», а також залучення інвесторів, але замість цього буцімто заволоділи коштами підприємства у сумі 783 тис гривень.

Уточнюється, що цьому передувала зустріч двох сторін конфлікту в січні 2016 року. «ГК «Содружество» було запрошено взяти участь у Національному форумі «Трансформація України», який проходив 13-15 січня у польському місті Лодзь. На вказаному заході генеральний директор групи компаній «Содружество» (згідно з реєстром юридичних осіб - Віктор Попов) познайомився із віце-президентом Національного форуму «Трансформація України» та домовився зустрітись згодом.

Ділова розмова відбулась між ними у квітні 2016 року в Києві та домовилися про співпрацю для залучення інвестиції з Польщі для реалізації: спільної розробки стратегії розвитку «ГК «Содружество»; пошуку механізмів і організацію фінансування та супроводження проектів у рамках реалізації стратегії; пошуку стратегічних та фінансових партнерів; сприяння у формуванні позитивного іміджу «Содружества» та акціонерів в Україні та за кордоном.

Як вказується у клопотанні, представник «Трансформація України» запевнив бізнесмена у своїх можливостях щодо сприяння у реалізації планів та зазначив, що надалі цією роботою займеться його син. Останній є консультантом по фінансуванню іноземної компанії BFS LLC (На сторінці ua.cbonds.info можна дізнатися, що одну таким напрямком у компанії BFS LLC займається Ярослав Михайлович Харій). Тоді ж вони домовилися щодо оплати послуг. «Содружество» начебто перерахувало віце-президенту форуму аванс за оплату послуг у розмірі 783 тис. гривень.

Як потім зазначав ошуканий бізнесмен зазначав слідчим, він довірився своїм новим знайомим, враховуючи серйозність форуму, їх роль у проведенні та запевненні у серйозності їх намірів.

Згідно домовленості вказані особи згодом мали звітувати «Групі компаній «Содружество» про реалізацію програм, шляхом надання письмових документів, зокрема від банківських установ Польщі про їх готовність фінансувати вказані проекти. Проте, жодної інформації щодо виконання домовленості не надходило. Тільки, в телефонних розмовах та CMC-повідомленнях віцепрезидент запевняв, що польський державний банк готовий профінансувати проекти.

Батько та син в телефонних розмовах запевняли бізнесмена в тому, що вони займаються проектами та час від часу надавали інформацію щодо банків, які зацікавлені у фінансуванні зазначених проектів.

Проте, документального підтвердження виконання зобов'язань не було і «працівники ГК «Содружество» зрозуміли, що вказані особи обманюють, не збирались та не збираються виконувати вимоги їхньої домовленості. Крім того, жоден з банків, який хотів співпрацювати (зі слів віце-президента Національного форуму «Трансформація України») не направляв вимоги щодо відкриття фінансування проекту.

В жовтні минулого року «Содружество» спрямувало вимогу про повернення коштів, проте жодної відповіді на вказану вимогу не було отримано.

На думку прокурора, є достатньо підстав вважати, що під приводом надання послуг з розвитку, а також залучення інвесторів у бізнесмена шахрайським шляхом ошукано на 783 тис. гривень.