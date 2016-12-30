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Число смертей від вживання тютюну, як очікується, зросте з 6 млн осіб щорічно до 8 млн до 2030 року

Куріння обходиться світовій економіці в $ 1 трлн щороку. У цю суму входять витрати на охорону здоров'я і втрата продуктивності. З такими висновками виступили Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) та Національний інститут онкології США з спільній доповіді, передає Reuters.

Крім того, дослідники відзначають, що число смертей від вживання тютюну значно збільшиться до 2030 року.

«Число смертей від вживання тютюну, як очікується, зросте з 6 млн осіб щорічно до 8 млн до 2030 року. При цьому більше 80% [цих смертей] будуть зафіксовані в країнах з низьким і середнім рівнем доходу», - йдеться в доповіді.

Також, за даними дослідників, незважаючи на глобальне зниження частки курців серед людей, число споживачів тютюну в світових масштабах зростає.

«Куріння відповідально за втрати для світової економіки $ 1 трлн у вигляді витрат на охорону здоров'я і втрату продуктивності щорічно», - повідомляють експерти.

Дослідники додають, що держави мають всі способи знизити споживання тютюну серед населення, однак останнім часом вони не проявляють активності в цьому полі.