«Курячий король» Косюк прозвітував про продаж бізнесу в окупованому Криму

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Крим уже три роки знаходиться під окупацією Росії, а Косюк лише зараз продав свій бізнес там

Агрохолдинг «Миронівський хлібопродукт» повідомив про повний продаж своїх активів у Криму.

Згідно з релізом компанії на Лондонській фондовій біржі, йдеться про АТ «Дружба народів Нова», «Кримська фруктова компанія» і ТОВ «Дружба Народів».

Кошти від операції буде спрямовано на додаткові інвестиції та розширення виробництва курячого м'яса та/або розширення земельного банку МХП, пише «Інтерфакс-Україна».

Як відомо, власником агрохолдингу «Миронівський хлібопродукт» є мільярдер Юрій Косюк, який з липня 2014 року до грудня цього ж року був першим заступником голови Адміністрації президента України, а зараз - позаштатний радник Петра Порошенка.

Агрохолдинг Косюка є найбільшим виробником курятини в Україні (торгова марка «Наша ряба»). Виробляє також зернові, соняшникову олію, продукти м’ясопереробки.

Січень-вересень 2016 року агрохолдинг закінчив із чистим прибутком у $86 млн проти чистого збитку $37 млн за аналогічний період 2015 року. Його виручка залишилася на рівні аналогічного періоду попереднього року - $899 млн.