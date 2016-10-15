Кутовий доручив «Укрспирту» розібратися з ціною на спирт

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Міністр звернувся до компанії «Укрспирт» з вимогою в найкоротший термін провести дискусію з горілчаними компаніями і покупцями спирту

Міністр аграрної політики і продовольства Тарас Кутовий дав доручення держпідприємству «Укрспирт» перевірити обґрунтованість подальшого підвищення цін на етиловий спирт. Про це він повідомив у себе в Facebook.

«Не міг не звернути увагу на бурхливі дискусії в ЗМІ і Facebook з питання ціноутворення. Як міністр я не маю права втручатися в господарську діяльність державних підприємств. Але з огляду на резонанс звертаюся до компанії «Укрспирт» з вимогою в найкоротший термін провести дискусію з горілчаними компаніями і покупцями спирту. Сьогодні я дав розпорядження вже завтра зібрати робочу групу, яка на основі аргументів, фіналізованих під час цієї дискусії, надасть мені можливі пропозиції щодо рекомендацій ДП «Укрспирт» для перегляду підвищення ціни другого етапу для всіх учасників ринку», – написав він.

Як відомо, цього року «Укрспирт» запланував два етапи підвищення ціни на спирт етиловий ректифікований: з 1 січня – на 10,6%, до 315,2 грн/дал., і з 1 березня – ще на 8%.

В «Укрспирті» повідомляють, що наразі держпідприємство вже уклало угоди з усіма основними споживачами ринку спирту етилового за ціною, яка діє з 1 січня 2017 року. «З початку 2017 року було відвантажено 521 тис. декалітрів харчового спирту для лікеро-горілчаних, технічних, фармацевтичних потреб», – ідеться в повідомленні.

Також зазначається, що протягом 2017 року ДП «Укрспирт» планує виплатити на користь держави до бюджетів усіх рівнів 503 млн 620 тис. грн. «У 2017 році планується зростання суми сплати податків порівняно з фактичною сплатою в 2016 році на 103 189 тис. грн. У 2016 році на користь держави до бюджетів усіх рівнів було сплачено 400 431 тис.», – сказано в повідомленні.