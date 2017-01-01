Квартира нардепа Лещенка подешевшала на 2 мільйони гривень, – декларація

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Нардеп Сергій Лещенко і його співмешканка Анастасія Топольська

Його співмешканка Анастасія Топольська орендує квартиру в Києві площею 78 квадратних метрів

Квартира в центрі Києва, яку депутат Верховної Ради Сергій Лещенко придбав у 2016 році, упродовж останніх місяців подешевшала більш як на два мільйони гривень. Це випливає з декларації, яку народний обранець заповнив на сайті Національного агентства з питань запобігання корупції.

Датою набуття права на квартиру вказано 6 вересня 2016 року, вартість на дату набуття становила 7 мільйонів 550 тисяч гривень, а за останньою оцінкою – 5 мільйонів 296 тисяч гривень.

Крім того, Лещенко володіє квартирою в Києві площею 60 квадратних метрів та 33% квартири в Києві площею 74,6 квадратних метра. Також він має право безоплатного користування кімнатою в Києві площею 24 квадратних метри.

Його співмешканка Анастасія Топольська (у декларації вказана як «особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі») орендує квартиру в Києві площею 78 квадратних метрів. Вона також володіє земельною ділянкою площею 800 квадратних метрів та половиною будинку площею 96 квадратних метрів у населеному пункті Фащівка, розташованому в контрольованому сепаратистами Антрацитівському районі Луганської області.

Депутат задекларував авторські права на книги «Американська сага Павла Лазаренка» та «Межигірський синдром. Діагноз владі Віктора Януковича», Топольська – права на торгову марку «Настя Діджей».

Минулого року Лещенко отримав 151 475 грн зарплати за основним місцем роботи у Верховній Раді, 169 871 грн коштів, пов’язаних з виконанням депутатських повноважень, 26 918 грн компенсації за проїзд.

Також він отримав 15 270 зарплати за сумісництвом в Українському католицькому університеті. 315 526 грн склало роялті від видавничого дому «Медіа-ДК», 5 379 – від ТОВ «Брайт Стар Паблішінг». 35 534 грн Лещенко отримав від Фонду Віктора Пінчука, який діяв як оператор коштів, цільовим чином виділених Міжнародним фондом «Відродження».

5 310 грн склали гонорари від ГО «Українська правда». Також у декларації вказані інші гонорари на загальну суму 54 349 грн. Крім того, депутат задекларував 3 770 000 грн, які він позичив у власниці «Української правди» Олени Притули.

Анастасія Топольська задекларувала дохід від зайняття підприємницькою діяльністю в сумі 963 238 грн, 50 400 зарплати за сумісництвом в ТРК «ЮТАР», гонорари на суму 644 951 грн.

Лещенко задекларував 2 000 євро та 3 000 доларів готівки.

Як відомо, Лещенко придбав квартиру площею 192 квадратні метри у новобудові в центрі Києва у вересні 2016 року. Він пояснив, що купив квартиру на свої заощадження й позичені гроші. Партнером капіталовкладення стала його дівчина Анастасія Топольська.

19 вересня керівник НАБУ Артем Ситник за результатами перевірки повідомив, що в купівлі Лещенком квартири є ознаки адміністративного правопорушення, яке полягає у взятті безвідсоткової позики в керівника «Української правди» Олени Притули.

ГПУ розпочала досудове розслідування у кримінальному провадженні за підозрою в незаконному збагаченні щодо народного депутата Сергія Лещенка.

НАЗК розпочало перевірку матеріалів НАБУ щодо купівлі квартири Лещенком 20 вересня цього року.