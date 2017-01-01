Латвієць, який воював на стороні «ДНР/ЛНР», зізнався у вбивстві 100 осіб

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Foto: LETA Латвієць, який воював на стороні «ДНР», зізнався у вбивстві 100 осіб

За один день участі у боях на Донбасі латвійцю обіцяли 20 тис. руб

Громадянин Латвії Артем Скрипник в ході розслідування зізнався поліції безпеки країни, що брав участь у військовому конфлікті на Донбасі в якості снайпера і вбив більше 100 осіб.

Про це повідомляє Delfi.

Як повідомляється, суд ознайомився з відеозаписом показань Скрипника. На них чоловік розповів, що з 2008 року в Москві брав участь у групових заняттях «на військові теми». За його словами, влітку 2014 року йому запропонували з групою відправитися на схід України.

Зброю і форму Скрипнику видали ще в Росії, а в бойових діях в Луганську і Донецьку на стороні «ДНР/ЛНР» він брав участь з липня 2014 року.

Скрипник додав, що за один день участі в збройному конфлікті йому обіцяли 20 тис. руб. Безпосередньо в бойових діях, за його словами, він брав участь з липня 2014 по квітень 2015 року. Чоловік зізнався, що як снайпер застрелив більше 100 чоловік.

У травні 2015 року Скрипник був затриманий в Росії за незаконний перетин кордону і в жовтні звільнений. Знову затриманий він був уже в Латвії на початку минулого року.