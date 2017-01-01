Лавров ображається, що європейські країни відгороджуються від Росії колючим дротом

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Сергій Лавров

В МЗС РФ обурились на Литву і Польщу за «русофобство »

Керівництво Польщі та Литви демонструє русофобство щодо прикордонного співробітництва з Калінінградською областю. Про це заявив глава МЗС РФ Сергій Лавров, пише ТАСС.

«Є цілий ряд проектів, який реалізується в інтересах Калінінградської області, по лінії прикордонного співробітництва з Польщею і Литвою. Відрадно, що, незважаючи на русофобські дії керівництва цих країн, місцева влада, що є сусідами з Калінінградською областю, бачить прямий інтерес своїх жителів у тому, щоб продовжувати спілкуватися, - підкреслив Лавров, - не вибудовувати стіни, як це литовці збираються зробити, не переривати договір про мале прикордонне сполучення, як це зробив польський уряд і начебто не збирається це рішення скасовувати».

Як повідомлялось, раніше влада Литви оголосила про початок будівництва на сухопутній ділянці кордону з Калінінградською областю паркану заввишки два метри з додатковими засобами електронного контролю.

З 4 липня 2016 року Польща тимчасово призупинила дію режиму місцевого прикордонного пересування (МПП) для Калінінградської області і України, пояснивши своє рішення необхідністю забезпечити безпеку саміту НАТО у Варшаві (8-9 липня) і Всесвітніх днів католицької молоді в Кракові (26-31 липня ). Росія ввела у відповідь аналогічні обмеження. Пізніше МВС Польщі повідомило, що МПП з РФ поки відновлюватися не буде з міркувань безпеки.