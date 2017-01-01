Лавров знову дає поради Україні

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Глава МЗС РФ Сергій Лавров

На думку глави МЗС Росії, Україні потрібно повернутися до ідеї децентралізації

Глава МЗС РФ Сергій Лавров вважає, що Україні потрібно знову повернутися до ідеї децентралізації.

«Безумовно, треба думати про децентралізацію», - заявив Лавров в ефірі програми «Підсумки тижня» на НТВ, передає РИА Новости.

Він нагадав про першу зустріч після українських подій дипломатів Росії, США, ЄС і України в квітні 2014 року, «в ході якої спробували знайти формат подальших зусиль щодо врегулювання ситуації».

«Для нинішнього періоду це незвичайний формат, але тоді саме в такому складі зібралися керівники зовнішньополітичних служб: Джон Керрі (держсекретар США), Кетрін Ештон, вона тоді була високим представником ЄС із закордонних справ і політики безпеки, і та в.о. міністра закордонних справ України Андрій Дещиця... Після багатогодинних переговорів було прийнято заяву, в якій українська сторона взяла на себе зобов'язання, а всі інші вітали це зобов'язання, негайно почати процес децентралізації за участю всіх регіонів України. Це було зафіксовано на папері за участю США, ЄС, Росії та України», - нагадав Лавров.

За припущенням російського дипломата, «тоді вони (влада України) розуміли, що країну потрібно тримати в цілісності, а для цього необхідно делегувати повноваження».

«Потім, напевно, вирішили, що раз Захід став підтримувати Україну, підкидати їм гроші, напевно, «прокатить» і без будь-якої децентралізації. Я впевнений, що без такого, вибачте за грубе слово, «втику» з боку наших західних партнерів більше нічого зробити неможливо», - заявив глава МЗС РФ.

Лавров заявив, що близько третини областей України офіційно звернулися до Києва з вимогою перейти на договірні відносини між областями і центральним урядом.

«Такі тенденції є в Одеській та Закарпатській областях, так що це не тільки схід і південь, це ще і захід країни», - зазначив він.

«Задуматися треба, звичайно, про долю всієї країни (України), а не тільки говорити про те, що на схід від них «агресор», тому більше нічого не потрібно робити, поки вони не закінчать боротися з «агресією», - підкреслив Лавров.

Як відомо, президент Петро Порошенко неодноразово заявляв, що Україна не буде вносити зміни до Конституції щодо децентралізації до виконання частини мінських угод, що стосуються безпеки.