Ле Пен потрапила у скандал щодо плагіату промови Фійона

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Марін Ле Пен

Представник партії Ле Пен заявив, що політик зробила «кивок» у бік Фійона

Кандидатку в президенти Франції Марін Ле Пен звинуватили у плагіаті

Про це повідомляє ВВС Україна.

«Як твердять, у промові, яку вона виголосила в понеділок, використано кілька уривків, які майже дослівно повторюють слова із виступу її суперника Франсуа Фійона. Представник партії Ле Пен заявив, що політик зробила «кивок» у бік Фійона», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що схожість промов Ле Пен і Фійона зауважив YouTube-канал Ridicule TV, створений прихильниками Фійона для критики Макрона перед першим туром виборів.

Канал виклав дві промови поруч, запросивши глядачів самих скласти свою думку про них. Три уривки зі звернень особливо подібні.