Ле Пен забов’язали повернути €340 тисяч, витрачених на фіктивних помічників

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У разі невиплати Європарламент буде вираховувати із зарплати Ле Пен 50%

Лідера французької ультраправої партії Національний фронт і кандидатку в президенти Франції Марін Ле Пен звинуватили в привласненні грошей, які вона виплатила своїм фіктивним помічникам.

Про це повідомляє Le Figaro.

Ле Пен має повернути € 340 тисяч, які вона витратила на зарплату своїй помічниці Катрін Гризе і охоронцеві Тьєрі Лежье, найнятих в якості помічників політика.

До 31 січня 2017 року Ле Пен має повернути € 298,497, «зайво виплачених» Катрін Гризе і ще € 41,554 до 28 лютого, витрачених за зарплату Тьєрі Лежье.

У разі невиплати Європарламент буде вираховувати із зарплати Ле Пен 50%.