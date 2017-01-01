Легалізацію побоїв у родині в Держдумі пояснили «російськими сімейними традиціями»

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Численні правозахисники, зокрема й російські, бачать у новому законі «право на насильство для агресивних чоловіків і дружин»

Російський парламент декриміналізував насильство в сім'ї, повідомляє Юліан Рьопке читачам. Відтепер побої найближчих родичів, завдані вперше, вважатимуться не кримінальним злочином, а «адміністративним порушенням», за що накладається грошовий штраф. Тюремне ув'язнення передбачене лише для виняткових випадків. Як привід для послаблень у законі про насильство в сім'ї було названо «російські сімейні традиції», пише Bild.

Ініціатором поправки стала депутат від «Справедливої Росії» Олена Мізуліна, яка раніше вносила законопроект про заборону «гомосексуальної пропаганди», котрий знайшов підтримку у путінській партії «Єдина Росія» і нині прийнятий. «У Росії сімейні цінності засновані на авторитеті батьків. Новий закон має захистити цю традицію», – заявила Мізуліна.

Численні правозахисники, в тому числі й російські, бачать у новому законі «право на насильство для агресивних чоловіків і дружин». У Росії, за офіційними даними, щодня жертвами домашнього насильства стають 36 тис. жінок, ідеться в статті.

Тим часом московська влада вже заборонила демонстрацію проти нового закону про свого роду легалізацію сімейного насильства по відношенню до жінок і дітей, яку активісти збиралися провести 28 січня. Демонстрація, за словами чиновників, завадила б «руху пішоходів і транспорту».