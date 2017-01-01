Лідер одеського «Автомайдану» побив чиновника обладміністрації

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Хуліганство

Затримано лідера «Автомайдану Одеса» Резвушкіна і ще двох осіб

У понеділок, 15 травня, увечері до поліції звернувся керівник одного з управлінь Одеської обласної державної адміністрації з заявою про те, що маловідомий спричинив йому тілесні ушкодження. Про це повідомляє прес-служба ГУ Нацполіції в Одеській області.

«Сьогодні на території управління, під час проведення відкритого для громадськості заходу, посадовець впізнав свого кривдника та викликав поліцію. Ним виявився лідер однієї з громадських організацій міста, який є фігурантом низки кримінальних проваджень, розпочатих за ст.ст.296 (хуліганство), 125 (умисне легке тілесне ушкодження), 171 (перешкоджання законній діяльності журналістів) Кримінального кодексу України та двічі притягувався до адміністративної відповідальності за ст.ст. 173, 126 КУпАП», - йдеться в повідомленні.

Для встановлення обставин події громадський активіст був доставлений до Хмельницького відділення поліції для надання пояснень по справі.

На теперішній час вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ст. 125 Кримінального кодексу України (умисне легке тілесне ушкодження). Перевірка триває.

За словами радника начальника ГУ НП в області Руслана Форостяка, у вівторок, 16 травня, під час засідання громадської ради Облавтодору, яке відбувалося в Одесі, було затримано лідера «Автомайдану Одеса» Резвушкіна і ще двох осіб.

«За заявою керівника одного з районних відділів державної установи відомий активіста Євгена Резвушкіна і ще двох осіб громадської організації «Автомайдан Одеса» доставлено до Хмельницького відділення поліції, де ведуться слідчі дії», - повідомив Форостяк.