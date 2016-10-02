Лідери ЄС підписали Римську декларацію про майбутнє Євросоюзу

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Декларацію підписали 27 лідерів країн ЄС

Лідери Європейського союзу на саміті в італійській столиці підписали Римську декларацію, у якій викладені наміри посилювати ЄС та окреслені перспективи блоку на майбутнє.

Декларацію підписали лідери 27 країн-членів ЄС. Велика Британія не бере участі у саміті, присвяченому 60-річчю з дня підписання Римського договору.

Церемонія підписання відбулася у палаці Консерваторів на Капітолійському пагорбі в залі Горіциїв і Куріациїв. Саме там 60 років тому лідери шести держав, що вважаються засновниками ЄС - Німеччини, Італії, Франції, Бельгії, Нідерландів та Люксембургу, - підписали міжнародний договір про ліквідацію всіх перешкод на шляху вільного пересування людей, товарів, послуг і капіталу.

Раніше повідомлялося, що Польща може не підтримати Римську декларацію, якщо в тексті документу не буде відображено питань, які Варшава вважає важливими.

Однак пізніше премʼєр-міністр Польщі Беата Шидло заявила, що Польща підтримає документ.

Греція також погрожувала не підписати Римську декларацію через нереальні, на думку Афін, вимоги Міжнародного валютного фонду.

Пізніше глава уряду Алексіс Ципрас повідомив, що підпише документ, але потребує підтримки блоку проти вимог Міжнародного валютного фонду щодо трудових реформ.

Джерело: Європейська правда