Лікарі повідомили про стан Буша-старшого

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Джорджа Буша-старшого можуть перевести з реанімаційного відділення

Стан 41-го президента США Джорджа Буша-старшого поліпшується і скоро його можуть перевести з реанімаційного відділення, йдеться в офіційному повідомленні його прес-служби.

«Лікарі методистської лікарні Г'юстону задоволені станом здоров'я екс-президента Буша, яке поліпшується. Його показники життєво-важливих функцій в нормі, і ми сподіваємося, що його переведуть з відділення реанімації та інтенсивної терапії вже через один-два дні», - йдеться в тексті повідомлення.

Відзначається, що дружині колишнього президента, Барбарі Буш, дозволили покинути лікарню вже 22 січня, проте вона вважала за краще «продовжити відновлення» і залишатися поруч з чоловіком.