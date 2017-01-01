Лінію розмежування в зоні АТО за добу перетнули близько 22 тис. осіб

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Пасажиро-транспортний потік в районі проведення АТО відмічався значним зменшенням

Минулої доби лінію розмежування в зоні АТО перетнуло 22,5 тисячі осіб та 3,9 тисячі автомобілів, повідомляє прес-служба Держприкордонслужби України.

Минулої доби пасажиро-транспортний потік в районі проведення АТО відмічався значним зменшенням порівняно з попередньою добою.

Всього учора, 4 червня, лінію розмежування через контрольні пункти в’їзду-виїзду перетнули 22,5 тисяч осіб та 3,9 тисяч транспортних засобів. Зокрема: «Майорське» — 5135 осіб та 780 транспортних засобів; «Мар’їнка» — 6385 осіб та 1530 транспортних засобів; «Новотроїцьке» — 4385 осіб та 1085 транспортних засобів; «Гнутове» — 1975 осіб та 535 транспортних засобів; «Станиця Луганська» — 4565 осіб.

Сьогодні вранці у КПВВ на в’їзд та виїзд була така кількість транспортних засобів: «Майорське» — 50/60; «Мар’їнка» — 40/70; «Новотроїцьке» — 40/20; «Гнутове»— 0/10.