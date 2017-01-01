Лівійські військові захопили український танкер «Рута»
- Сьогодні, 01:19
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Між лівійськими солдатами і екіпажем захопленого українського танкера відбулась перестрілка
Лівійські військово-морські сили захопили два судна, в тому числі одне українське, за підозрою в контрабанді нафти з північноафриканської країни.
Про це повідомляє Reuters.
Прес-секретар лівійських військово-морських сил Айуб Кассем повідомив, що в п'ятницю вранці був захоплений український танкер «Рута» і судно із африканським національним прапором «Старк».
Кассем також зазначив, що між лівійськими солдатами і екіпажем захоплених суден відбулась перестрілка, вона тривала кілька годин.
«Зіткнення тривали три години, але два танкера були успішно вилучені», — сказав він.
Інцидент стався в районі Сіді-Саїда на захід від столиці Лівії Тріполі, повідомив представник служби.
Про будь-які жертви і подробиці того, що сталося з екіпажем суден або їх національності не повідомляється.