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    Лівійські військові захопили український танкер «Рута»

    • Сьогодні, 01:19
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    Між лівійськими солдатами і екіпажем захопленого українського танкера відбулась перестрілка

    Лівійські військово-морські сили захопили два судна, в тому числі одне українське, за підозрою в контрабанді нафти з північноафриканської країни.

    Про це повідомляє Reuters.

    Прес-секретар лівійських військово-морських сил Айуб Кассем повідомив, що в п'ятницю вранці був захоплений український танкер «Рута» і судно із африканським національним прапором «Старк».

    Кассем також зазначив, що між лівійськими солдатами і екіпажем захоплених суден відбулась перестрілка, вона тривала кілька годин.

    «Зіткнення тривали три години, але два танкера були успішно вилучені», — сказав він.

    Інцидент стався в районі Сіді-Саїда на захід від столиці Лівії Тріполі, повідомив представник служби.

    Про будь-які жертви і подробиці того, що сталося з екіпажем суден або їх національності не повідомляється.

    військові
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