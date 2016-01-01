

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Літак внутрішніх лівійських авіаліній захопили сьогодні близько півдня люди, які можуть бути прихильниками Муаммара Каддафі

Люди, які захопили лівійський літак, почали відпускати пасажирів. Про це повідомляє прем'єр-міністр Мальти Джозеф Мускат.

«Звільнено першу групу жінок і дітей», – написав Мускат. Він повідомив, що загалом уже звільнено 25 осіб.

Літак прямував за маршрутом з лівійського міста Себа до Триполі. На його борту перебуває 118 осіб.

Літак внутрішніх лівійських авіаліній захопили сьогодні близько півдня люди, які можуть бути прихильниками Муамара Каддафі. Пілоти захопленого літака намагалися посадити його в Лівії, проте на вимогу захоплювачів довелося приземлитися на Мальті. Аеропорт, де приземлився літак, був закритий, усі рейси перенаправлені.

Повідомлялося, що у терористів є вибухівка, проте їхні вимоги так і не було озвучено. За деякими даними, вони вимагали забезпечити безпечний вихід бойовиків у Бенгазі.