Лондонський Суд. «Борг Януковича». Ризики для України (трансляція)
- Сьогодні, 11:58
-
Розсилка
Олег Устенко
Фото: Главком
Експерт проаналізує рішення Суду щодо прискореного розгляду позову Росії до України
Сьогодні, 30 березня, о 12:00 в інформаційному агентстві «Главком» відбудеться прес-конференція на тему: «Лондонський Суд. «Борг Януковича». Ризики для України».
Запрошені гості:
Олег Устенко, виконавчий директор Міжнародного фонду Блейзера, який проаналізує рішення Суду щодо прискореного розгляду позову Росії до України, відкинуті судом аргументи України, чи доведеться виплачувати Україні «борг Януковича», що в такому випадку скажуть зовнішні кредитори України, які потрапили під реструктуризацію і чи повинна буде Україна їм щось відшкодовувати, як виплата «боргу Януковича» позначиться на економіці, який сценарій цих виплат та інші ризики.
Трансляцію прес-конференції можна подивитись тут: