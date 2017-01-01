Лондонський Суд. «Борг Януковича». Ризики для України (трансляція)

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Олег Устенко Фото: Главком

Експерт проаналізує рішення Суду щодо прискореного розгляду позову Росії до України

Сьогодні, 30 березня, о 12:00 в інформаційному агентстві «Главком» відбудеться прес-конференція на тему: «Лондонський Суд. «Борг Януковича». Ризики для України».

Запрошені гості:

Олег Устенко, виконавчий директор Міжнародного фонду Блейзера, який проаналізує рішення Суду щодо прискореного розгляду позову Росії до України, відкинуті судом аргументи України, чи доведеться виплачувати Україні «борг Януковича», що в такому випадку скажуть зовнішні кредитори України, які потрапили під реструктуризацію і чи повинна буде Україна їм щось відшкодовувати, як виплата «боргу Януковича» позначиться на економіці, який сценарій цих виплат та інші ризики.

Трансляцію прес-конференції можна подивитись тут: