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    Лондонський Суд. «Борг Януковича». Ризики для України (трансляція)

    • Сьогодні, 11:58
    • Розсилка
    <p>Олег Устенко</p> <p>Фото: Главком</p>

    Олег Устенко

    Фото: Главком

    Експерт проаналізує рішення Суду щодо прискореного розгляду позову Росії до України

    Сьогодні, 30 березня, о 12:00 в інформаційному агентстві «Главком» відбудеться прес-конференція на тему: «Лондонський Суд. «Борг Януковича». Ризики для України».

    Запрошені гості:

    Олег Устенко, виконавчий директор Міжнародного фонду Блейзера, який проаналізує рішення Суду щодо прискореного розгляду позову Росії до України, відкинуті судом аргументи України, чи доведеться виплачувати Україні «борг Януковича», що в такому випадку скажуть зовнішні кредитори України, які потрапили під реструктуризацію і чи повинна буде Україна їм щось відшкодовувати, як виплата «боргу Януковича» позначиться на економіці, який сценарій цих виплат та інші ризики.

    Трансляцію прес-конференції можна подивитись тут:

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