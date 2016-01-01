Луценко назвав відповідального за трагедію в Княжичах

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Вся відповідальність за цю сплановану акцію лягає на того, хто її затвердив, наголосив генпрокурор

Уся відповідальність за трагедію у селі Княжичі, коли в ніч на 4 грудня правоохоронці вбили одне одного, лягає на начальника управління Нацполіції Києва Андрія Крищенка. Про це під час засідання Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності повідомив генеральний прокурор України Юрій Луценко.

«За вказаною адресою було організовано засідку із залученням кримінальної поліції, ДСО, управління карного розшуку, КОРД… Уся відповідальність за цю сплановану акцію лягає на того, хто її затвердив. Це начальник столичної міліції – пан Крищенко», – зазначив Луценко.

За його словами, Крищенко «мав би нести службову, адміністративну, а скоріше моральну відповідальність за загиблих підлеглих».

Луценко додав, що стаття про службову недбалість не стосуватиметься Крищенка, бо він лише підписав план дій.

Нагадаємо, трагедія сталася в ніч на 3 грудня в Княжичах. Як повідомлялося раніше, під час перестрілки загинуло двоє співробітників держслужби охорони, двоє поліцейських розвідників і співробітник спецпідрозділу КОРД.

Нардеп Антон Геращенко повідомляв, що троє підозрюваних у розбої, почувши постріли, відмовилися від свого плану із грабежу і виїхали на двох Toyota Land Cruiser 200 у бік Києва, де були затримані оперативниками. У них вилучено вогнепальну зброю. Їм буде висунуто звинувачення у скоєнні грабежу і розбою. Проте ЗМІ повідомили, що частині банди вдалося втекти.

Про всі обставини трагедії читайте тут.

Тим часом колеги загиблих у Княжичах працівників Держслужби охорони Сергія Орлова та Євгена Куртева вважають, що у Міністерстві внутрішніх справ подають неправдиву інформацію щодо обставин трагедії.