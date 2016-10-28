Луценко розказав, коли почнеться суд над Януковичем
- Сьогодні, 10:21
-
Розсилка
Генпрокурор підкреслив, що цей суд буде «докорінно відрізнятися від судилищ часів Януковича»
4 травня розпочнеться судовий процес над швидким екс-президентом Віктором Януковичем. Про це генеральний прокурор Юрій Луценко повідомив в спеціальному відеозверненні.
«4 травня розпочнеться безпрецедентний для України судовий процес. Генеральна прокуратура від імені держави Україна буде звинувачувати колишнього президента в державній зраді. Цей процес не тільки про громадянина Януковича. Цей процес також про його кремлівських господарів, які використовували, як фіговий листок, підписаний Януковичем документ для того щоб окупувати український Крим», - заявив він.
Луценко підкреслив, що цей суд буде «докорінно відрізнятися від судилищ часів Януковича, через який і я був змушений свого часу пройти», а всі права підсудного будуть гарантовані.
За його словами, даний судовий процес важливий не тільки з точки зору права, але і з точки зору попередження всім, хто в майбутньому захоче зрадити батьківщину.
Джерело: Цензор.НЕТ