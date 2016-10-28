  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Луценко розказав, коли почнеться суд над Януковичем

    • Сьогодні, 10:21
    • Розсилка
    Юрій Луценко
    Юрій Луценко

    Генпрокурор підкреслив, що цей суд буде «докорінно відрізнятися від судилищ часів Януковича»

    4 травня розпочнеться судовий процес над швидким екс-президентом Віктором Януковичем. Про це генеральний прокурор Юрій Луценко повідомив в спеціальному відеозверненні.

    «4 травня розпочнеться безпрецедентний для України судовий процес. Генеральна прокуратура від імені держави Україна буде звинувачувати колишнього президента в державній зраді. Цей процес не тільки про громадянина Януковича. Цей процес також про його кремлівських господарів, які використовували, як фіговий листок, підписаний Януковичем документ для того щоб окупувати український Крим», - заявив він.

    Луценко підкреслив, що цей суд буде «докорінно відрізнятися від судилищ часів Януковича, через який і я був змушений свого часу пройти», а всі права підсудного будуть гарантовані.

    За його словами, даний судовий процес важливий не тільки з точки зору права, але і з точки зору попередження всім, хто в майбутньому захоче зрадити батьківщину.

    Джерело: Цензор.НЕТ

    Читайте також
    Юрій Луценко прокуратура Віктор Янукович
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ