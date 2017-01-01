Луценко розповів, коли піде у відставку: Я не збираюся тут затримуватися

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Юрій Луценко

Генпрокурор заявив, що лишатиметься на посаді максимум до квітня наступного року

Півроку часу залишив собі на посаді генеральний прокурор Юрій Луценко. Таку заяву він зробив в ефірі програми «Право на владу» на каналі «1+1».

У відповідь на запитання, чи бачить він себе наступним президентом або прем'єр-міністром України, Луценко відповів: «Я бачу себе генеральним прокурором України». Але при цьому посадовець зазначив, що хоче «бути ефективним і результативним генеральним прокурором».

Луценко зазначив, що на посаді збирається пробути ще півроку, максимум – до квітня наступного року. Водночас, Луценко зазначив, що не має президентських амбіцій.

Глава ГПУ пояснив, що відчуває величезну відповідальність від першого дня роботи на цій посаді, адже «все життя боровся за справедливість».

«Кожен день відчуваю цю вагу. Все в моїх руках, дуже багато в моїх руках», - заявив він. І пообіцяв відійти вбік і відкрити шлях молодим фахівцям, коли відчує свою місію виконаною.

«Я не збираюся тут затримуватися. Але я ще не все зробив», - пояснив генпрокурор.

Луценко сказав, що планує піти з посади через півроку, а максимум, на який може затриматися – це до квітня наступного року.

«Я більше не витримаю», - зізнався він. Водночас керівник прокуратури не пояснив, яким бачить своє подальше майбутнє.

«Ким я буду потім, я навіть не думаю. Мені нема коли думати про дурниці», - наголосив він.

Разом із тим генпрокурор перелічив свої здобутки на посаді: повернуті 52 млрд гривень у бюджет країни, по три хабарника вдень відправляються до суду, доведено до суду справу Януковича.

«Вибачте за нескромність, я вважаю, це – успіх моєї команди», - заявив Луценко. Але при цьому визнав і невдачі, наприклад, провал справи Іванющенко.