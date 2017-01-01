Луценко заявив, що в НАБУ проти нього є справа



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Юрій Луценко

Розбіжності між САП, НАБУ та ГПУ Луценко назвав звичайним робочим процесом

Генпрокурор Юрій Луценко під час ефіру «Право на владу» розповів, що НАБУ має проти нього справу.

«Ще є, якщо не помиляюся, але було точно», - сказав Луценко, відповідаючи на питання про те, чи заведена проти нього справу в НАБУ.

Водночас усі розбіжності між САП, НАБУ та ГПУ Луценко назвав звичайним робочим процесом, – повідомляє ТСН.

А також наголосив, що і з Ситником, і з Холодницьким у них все добре.