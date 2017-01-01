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    Луганські партизани влаштували окупантам диверсію

    • Сьогодні, 18:22
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    У повідомленні зазначається, що режиму тиші, про який домовились сторони на перід 1 червня, мають дотримуватись офіційні представники сторін, а партизани до таких не відносяться

    Активісти, які називають себе луганськими партизанами, повідомили про підрив опори ЛЕП на окупованій території Луганщини

    Про це вони повідомили у пабліку «Луганщина Україна» на Facebook.

    «Якісь хулігани вчора, 1 червня, ок 16:00 в черговий раз підірвали опору ЛЕП. На цей раз ближче до Луганська - в районі селища Георгіївка», - йдеться у повідомленні.

    Також повідомляється, що окупантам не вдалося ввімкнути генератори, бо пальне для них також «хтось викрав».

    «Разом з електрикою пропали «імпульси життя» деяких штабів підрозділів тих «кого в Україні немає», тобто які належать конкретно ЗС РФ і ФСБ РФ. Станом на 18:00 генератори ще не включили - як завжди хтось скомуніздів паливо (ось це вже точно на «хуліганів» звалювати не треба!)», -йдеться у повідомленні.

    Крім того, у повідомленні зазначається, що режиму тиші, про який домовились сторони на перід 1 червня, мають дотримуватись офіційні представники сторін, а партизани до таких не відносяться.

    Як повідомлялося раніше, український партизанський рух заявив, що активізував свою діяльність на Луганщині після терактів, організованих Росією в Балаклії і взяли на себе відповідальність за удар по нафтобазі бойовиків «ЛНР» в Ровеньках.

     

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