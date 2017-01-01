Лукашенко через «поведінку РФ» доручив шукати заміну російської нафти



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Лукашенко зазначив, що відповідні питання обговорювалися ще в кінці минулого року

Скорочення поставок російської нафти до Білорусі має бути заміщено альтернативними варіантами.

Про це заявив у п'ятницю президент Білорусі Олександр Лукашенко, передає БЕЛТА.

«Ми домовлялися, що найближчим часом ви мені доповісте про ситуацію в нафтогазовому комплексі країни, особливо у зв'язку з поведінкою Росії. За нашими домовленостями і угодами, раніше укладеним, яка у нас ситуація? Ми нічого не приховуємо від людей. Приховувати, я думаю, не треба. Катастрофи немає, але скорочення поставок нафти від Російської Федерації має бути заміщене альтернативними варіантами», - заявив він, звертаючись до віце-прем'єра Володимира Семашка.

Лукашенко зазначив, що відповідні питання обговорювалися ще в кінці минулого року: «І ми ці альтернативні варіанти не просто опрацьовували. Ми випробували деякі, вже випробували на практиці, доставляючи нафту з Чорного і Середземного морів на наші нафтопереробні заводи, щоб на практиці подивитися, як це буде виглядати економічно».

«Тому я хотів би почути, як тут йдуть справи. Як просувається переговорний процес сьогодні з Російською Федерацією і на перспективу, щоб визначитися, як нам діяти далі. Ну і з нафтовидобутку в Білорусі», - додав президент.