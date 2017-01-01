Лукашенко довів Путіна до сказу – російський політолог

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РФ 25 років чекала, що Білорусь от-от стане її частиною – експерт

Президенту Білорусі Олександру Лукашенку протягом 25 років вдається обігрувати Кремль; зараз він стикнувся із загрозою, якою може скористатися Москва, щоб змістити його з цієї посади. Таку думку висловив російський політолог, журналіст, політичний діяч Андрій Піонтковський, пише «Обозреватель».

Говорячи про відносини Мінська і Москви, він нагадав: «Ця стара історія триває 25 років. Адже Москва свого часу, ще за Єльцина, допомогла Лукашенку здійснити державний переворот, сподіваючись, що не сьогодні-завтра Білорусь вступить у Російську Федерацію».

«Треба віддати належне Лукашенку – він виявився одним з найблискучіших політиків на пострадянському просторі. Він переграє і Єльцина, і Путіна. Вони років 15 щиро думали, що ось-ось, ще трошки... Пам'ятайте, щороку Лукашенко приїжджав до Москви, підписував якісь нові угоди про остаточне об'єднання, забирав мільярдів десять доларів у вигляді субсидій і їхав, ні на секунду не збираючись змінювати свій статус європейського диктатора держави середньої величини на мінського секретаря обкому», – розповів експерт.

За словами Піонтковського, така ситуація «почала дратувати Москву, а зараз уже довела до сказу». У цьому контексті він зауважив: «На відміну від України, в Білорусі після розпаду Радянського союзу не було такої державної або національної самосвідомості. Старі радянські номенклатурники рано чи пізно затягнули б Білорусь у Росію, але з цим вовком вони нічого не зробили. І паралельно за ці роки зросла національна самосвідомість у Білорусі».

Проте, за оцінками Піонтковського, на сьогодні Лукашенко зіткнувся з двома загрозами: «З одного боку, загроза палацового перевороту, організованого Москвою, а з іншого – зростання досить масового руху опозиції».