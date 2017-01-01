Лукашенко запровадив безвізовий режим для 80 країн



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Президент Білорусі Олександр Лукашенко

Щоправда, без візи можна буде приїхати до Білорусі лише на п’ять днів

Президент Білорусі Олександр Лукашенко підписав закон, згідно з яким вводиться дозвіл на п’ятиденний безвізовий режим для громадян 80 країн. Про це повідомляє прес-служба президента Білорусі.

«Документом встановлюється безвізовий порядок в'їзду в Білорусь на термін не більше п’яти діб при в'їзді через пункт пропуску через державний кордон національний аеропорт Мінськ для громадян 80 держав», - йдеться в повідомленні.

Таким чином, указ поширюється на 39 країн Європи, включаючи всі країни ЄС, а також Бразилію, Індонезію, США, Японію та інші країни.

«Документ спрямований на активізацію подорожей бізнесменів, туристів, приватних осіб, які мають загальногромадянські паспорти, і не буде поширюватися на іноземців, що здійснюють офіційні поїздки: дипломатичні, службові, спеціальні та інші прирівняні до них паспорти до уваги прийматися не будуть», - йдеться в повідомленні.

Указ набуде чинності через місяць після офіційного опублікування.