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    Лукашенко запровадив безвізовий режим для 80 країн

    • Сьогодні, 19:55
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    Президент Білорусі Олександр Лукашенко
    Президент Білорусі Олександр Лукашенко

    Щоправда, без візи можна буде приїхати до Білорусі лише на п’ять днів

    Президент Білорусі Олександр Лукашенко підписав закон, згідно з яким вводиться дозвіл на п’ятиденний безвізовий режим для громадян 80 країн. Про це повідомляє прес-служба президента Білорусі.

    «Документом встановлюється безвізовий порядок в'їзду в Білорусь на термін не більше п’яти діб при в'їзді через пункт пропуску через державний кордон національний аеропорт Мінськ для громадян 80 держав», - йдеться в повідомленні.

    Таким чином, указ поширюється на 39 країн Європи, включаючи всі країни ЄС, а також Бразилію, Індонезію, США, Японію та інші країни.

    «Документ спрямований на активізацію подорожей бізнесменів, туристів, приватних осіб, які мають загальногромадянські паспорти, і не буде поширюватися на іноземців, що здійснюють офіційні поїздки: дипломатичні, службові, спеціальні та інші прирівняні до них паспорти до уваги прийматися не будуть», - йдеться в повідомленні.

    Указ набуде чинності через місяць після офіційного опублікування.

    Білорусь
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