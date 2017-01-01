Лутковська не знає, скільки в тюрмах Криму українських в'язнів

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Валерія Лутковська

Вона вважає, що точну кількість не зможуть назвати й у пенітенціарній системі України

Уповноважений ВР з прав людини Валерія Лутковська не знає, скільки українських в'язнів знаходиться в окупованому Криму.

Про це вона заявила в ефірі каналу «112 Україна».

«Це дуже цікаве питання. Я, наприклад, цього точно не знаю, і я не впевнена, що знає точно пенітенціарна система», - сказала вона.

Лутковська розповіла також про українських в’язнів у тюрмах РФ.

«У мене кілька груп. Я не буду говорити про чисельність, тому що вона змінюється. Перша група - це 17 людей, за яким ми працюємо постійно. Це які або вже засуджені або перебувають у стадії засудження, але за якими ми ведемо переговори, щоб було визнано їх українське громадянство. Це якраз проблема Сенцова і Кольченка, тому що вони кримчани, вони перебували в сімферопольському СІЗО, в цей час був прийнятий спеціальний закон для Криму в РФ, щодо того, що вони є громадянами автоматично РФ, хоча ні Сенцов, ні Кольченко не отримували російські паспорти, не писали заяви, що вони хочуть бути російськими громадянами. Тобто вони залишаються громадянами України, вони це кілька разів говорили. Тобто тут ми боремося за те, щоб їх визнали громадянами України та їх повернули», - заявила вона.

Друга група людей, за словами Лутковської, це ті, хто підпадають під поняття «торгівлі людьми».

«Є ще одна група – це ті, хто потрапили в систему конвенції по боротьбі з торгівлею людьми. Вони уклали контракти в Україні про роботу в РФ кур'єрами, перевізниками, водіями, але вже коли опинилися на території РФ у них були знайдені якісь наркотики, у них були знайдені якісь курильні суміші, які заборонені в Російській Федерації. Різні були обставини, але тим не менше вони зараз перебувають під вартою», - розповіла омбудсмен.