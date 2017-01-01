Лутковська перевірить інформацію щодо затримання 47 українців у Росії

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Омбудсмен заявила, що вперше чує про затримання 47 українців в РФ, яких підозрюють у створенні наркосиндикату

Інформація щодо затримання близько 50 українців у РФ у справі про міжнародний наркосиндикат потребує перевірки. Про це повідомила Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Валерія Лутковська.

Так, відповідаючи на питання журналіста, прокоментувати інформацію офіційного представника МВС Росії щодо затримання близько 50 українців у РФ у справі про міжнародний наркосиндикат, Лутковська відповіла: «Я про це чую вперше. Цю інформацію спочатку треба перевірити, а потім можна коментувати, що робитимемо далі».

Раніше речник Міністерства внутрішніх справ Артем Шевченко зазначив, що інформація щодо затримання близько 50 українців у РФ у справі про міжнародний наркосиндикат, ймовірно, є продовженням історії про виявлення каналу вербування українських громадян для використання їх в якості наркокур'єрів.

Крім того, Шевченко, посилаючись на інформацію від правозахисників, зазначив, що у російських в'язницях сидять сотні українців, яких обманом змусили продавати наркотики.

Як повідомлялося, у справі про міжнародний наркосиндикат, діяльність якого припинена в РФ, затримані 67 осіб, 47 з них - громадяни України.