  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Львів отримає ділянку для будівництва нового сміттєпереробного комплексу – Гройсман

    • Сьогодні, 13:56
    • Розсилка
    Володимир Гройсман
    Володимир Гройсман

    Міська влада візьме зобов’язання створити полігон за шість місяців, повідомив прем'єр-міністр

    Львову передадуть земельну ділянку для облаштування нового полігону для твердих побутових відходів та будівництва комплексу з переробки сміття. Про це повідомив прем’єр-міністр Володимир Гройсман у своєму Twitter.

    «Нова ділянка буде виділена Львову для нового сміттєпереробного комплексу. Міська влада візьме зобов’язання створити полігон за шість місяців», – написав він.

    Як стало відомо, відповідне рішення було прийнято у п’ятницю, 27 січня, на засіданні комісії з надзвичайних ситуацій Львівської облдержадміністрації.

    Читайте також

    Нагадаємо, сьогодні у Львові перебуває прем’єр-міністр України Володимир Гройсман, який приїхав на засідання комісії, щоб узгодити передачу місту однієї з трьох земельних ділянок, яку облдержадміністрація виставила на конкурс для будівництва сміттєпереробних комплексів. 

    Читайте також
    Львів сміття
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ