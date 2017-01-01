Львів отримає ділянку для будівництва нового сміттєпереробного комплексу – Гройсман

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Володимир Гройсман

Міська влада візьме зобов’язання створити полігон за шість місяців, повідомив прем'єр-міністр

Львову передадуть земельну ділянку для облаштування нового полігону для твердих побутових відходів та будівництва комплексу з переробки сміття. Про це повідомив прем’єр-міністр Володимир Гройсман у своєму Twitter.

«Нова ділянка буде виділена Львову для нового сміттєпереробного комплексу. Міська влада візьме зобов’язання створити полігон за шість місяців», – написав він.

Нова ділянка буде виділена Львову для нового сміттєпереробного комплексу.

Міська влада візьме зобов'язання створити полігон за 6 місяців — Volodymyr Groysman (@VGroysman) 27 января 2017 г.

Як стало відомо, відповідне рішення було прийнято у п’ятницю, 27 січня, на засіданні комісії з надзвичайних ситуацій Львівської облдержадміністрації.

Нагадаємо, сьогодні у Львові перебуває прем’єр-міністр України Володимир Гройсман, який приїхав на засідання комісії, щоб узгодити передачу місту однієї з трьох земельних ділянок, яку облдержадміністрація виставила на конкурс для будівництва сміттєпереробних комплексів.