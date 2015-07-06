Львівський митник, якого підозрюють у хабарництві, сплатив заставу і вийшов із СІЗО

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Підозрюваний сплатив 400 тис. гривень і вийшов на волю

В.о. заступника начальника Львівської митниці Юрій Борисов, якого затримали на хабарі у 15 тис. доларів, сплатив 400 тис. грн застави і вийшов із СІЗО на волю. Про це 26 січня повідомив прокурор Львівського гарнізону Владислав Савинець.

Зі слів прокурора, підозрюваний високопосадовець 23 січня сплатив 400 тис. грн застави і його випустили з СІЗО.

Нагадаємо, Шевченківський районний суд Львова 21 січня обрав запобіжний захід в.о. заступника начальника Львівської митниці Юрію Борисову – утримання від вартою протягом двох місяців з можливістю сплати застави у розмірі 400 тис. грн.

Як повідомлялося, 19 січня Борисова взяли на гарячому – під час одержання неправомірної вигоди 15 тис. доларів США. Посадовець вимагав гроші від підлеглих за «нестворення їм перешкод під час проходження служби та непереміщення їх із займаних посад». Іншими словами – збирав данину за посади.

Суми коливалися від 4 тис. грн до 2 тис. доларів. Заступник діяв досить зухвало: не побоявся взяти гроші від посередника, теж працівника митниці, просто у службовому кабінеті у приміщенні Львівської митниці на вул. Костюшка у центрі Львова. Спецоперацію із затримання провели працівники прокуратури Львівського гарнізону та управління захисту економіки у Львівській області.

Джерело: zik.ua