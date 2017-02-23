Львів’яни пікетували суддю, який виніс рішення щодо «Радио Вести»

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Національна рада з питань телебачення та радіомовлення вже подала апеляційну скаргу на рішення

Сьогодні під будівлею Франківського районного суду Львова активісти пікетували донецького суддю Василя Масендича, який своєю ухвалою заборонив Нацраді з питань телебачення і радіомовлення виносити рішення про позбавлення ліцензії проросійського «Радио Вести».

Як повідомляє ZIK, під будівлею суду активісти провели флешмоб «Суди чесно, або зніми мантію». Вказуючи на незаконність винесеного Василем Масендичем рішення, його зобразили із зав’язаними очима та косою, якою суддя косив американські долари. Закінчився флешмоб тим, що суддя-хабарник зібрав зароблені нечесним шляхом кошти у валізу і поїхав до Росії. Весь реквізит, який активісти використовували для акції, зокрема, напаковану фальшивими доларами валізу з промовистим написом «чемодан-вокзал-Росія», залишили біля входу до суду. Адже сьогодні о 14:00 тут продовжиився розгляд справи.

Львівські активісти стверджують, рішення судді Масендича, яким він заблокував будь-які дії Нацради щодо «Радио Вести», є незаконним, адже Нацрада навіть не була стороною у цій справі, тож винесене рішення апріорі не може її стосуватися. Дивним є й те, що суд відбувся у Львові, хоч позивачка «прописана» в Алчевську на Луганщині, а рішення з’явилося неймовірно швидко – за один день, як це було, коли судили майданівців.

Львівські активісти мають намір поскаржитися на дії Василя Масендича до Вищої ради правосуддя. Крім того відомо, що Національна рада вже подала апеляційну скаргу, а її юристи мають прибути на сьогоднішнє судове засідання.

Нагадаємо, 15 лютого до Франківського районного суду Львова звернулася громадянка Надія Бондарєва. Її позов стосується контенту київського «Радио Вести», насамперед ранкової програми «Вести утро». Жінка просила суд визнати дії радіокомпанії неправомірними та відшкодувати завдану їй контентом «Радио Вести» моральну шкоду в сумі 53 тис. 600 грн.

Разом з позовною заявою позивачка подала ще й заяву про забезпечення позову, яка стосувалася дій не радіокомпанії, а Нацради (яка взагалі не є стороною у справі та не була присутня в суді). Позивачка нібито побоювалася, що Нацрада може продовжити «Радио Вести» ліцензію. І суд у той же день, 15 лютого, задовольнив заяву про забезпечення позову – до ухвалення рішення по суті самої справи.

О 9-й ранку 16 лютого Нацрада отримала супроводжувальний лист від керівництва київського «Радио Вести» з оригіналом цієї ухвали. У зв’язку з ухвалою Нацрада не змогла розглянути заяву радіокомпанії про продовження строку дії ліцензії.