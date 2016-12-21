Марина Порошенко розповіла про улюблену страву свого чоловіка та демократію у сім’ї

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Марина Порошенко

Також перша леді розказала журналістам про музичні вподобання

Перша леді Марина Порошенко розповіла про найулюбленішу страву свого чоловіка та свою найулюбленішу музичну виконавицю.

А ще жінка Петра Порошенка пояснила, чому вона – «жорстока мати», хоча в їхній родині й панує демократія.

55-річна Марина дала інтерв’ю та відповіла на бліц-питання «5 каналу».

«Інститут першої леді… я також хочу, щоби їм пишалися люди, і він об’єднував людей, і коли вони говорили: «А в нас класна перша леді» – це незалежно від прізвища», - відповіла дружина Порошенка на запитання щодо причин її рішення бути публічною.

Публічно Марина назвала й найулюбленішу страву свого чоловіка. Виявляється, Петро вдома харчами не перебирає: це домашня котлета з гречаною кашею.

«Моя найулюбленіша співачка – це Onuka… Вона космічна», - розказала про себе Порошенко, а ще підтвердила, що їсть цукерки «Roshen».

Зі слів Марини, у їхній із Петром родині – демократія, і їхні діти можуть говорити все, що вважають за потрібне.

«Мені іноді кажуть, що я жорстока мати. Тому що я не даю своїм дітям можливості відпочивати. Але я кажу: для того, щоб нічого не робити, я їм не потрібна. Вони це зроблять і без мене», - зазначила вона.

Першій леді дали подивитися відео, записане з її чоловіком із нагоди 8-го березня, в якому Петро говорить про любов до неї. Марина запевнила, що це дуже зворушливо.

«Перша річ – це любов. І, повірте мені, мені дуже пощастило, бо я знаю, що це таке. От я, коли мені було 18 років, як полюбив Марину, в 18 років ми одружилися і так уже… це скільки пройшло, 33 роки разом, і кожен ранок я дякую Богу за те, що він послав мені таку найулюбленішу мою жінку», - сказав тоді Порошенко.

Як відомо, в Петра та Марини четверо дітей: Олексій, Михайло, Олександра та Євгенія.