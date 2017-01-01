Мартиненко поскаржився послам на НАБУ (документ)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Екс-депутат Микола Мартиненко

Екс-нардеп звернувся до послів з обвинуваченнями на адресу НАБУ через політичне переслідування

Колишній народний депутат Микола Мартиненко звернувся до Верховної Ради, Президента та послів «Великої сімки» і Євросоюзу в Україні щодо «політичного переслідування, грубих порушень закону та презумпції невинуватості» щодо нього з боку Національного антикорупційного бюро України

Текст звернення поширила прес-служба екс-депутата.

«Директор НАБУ Артем Ситник та його перший заступник Гізо Углава зловживають своїми повноваженнями та незаконно використовують НАБУ у власних політичних та PR-цілях», говориться у зверненні.

Мартиненко нагадав, що в 2015 р. він добровільно склав повноваження народного депутата України та відмовився від депутатського імунітету. «За 15 місяців детективи НАБУ з’ясували: немає жодних доказів моєї протиправної діяльності. Однак Артем Ситник і Гізо Углава не полишають намірів фальсифікувати звинувачення на мою адресу. На жаль, керівники НАБУ керуються не законом, а політичними мотивами, прагненням власного піару та особистої помсти».

«Розслідування НАБУ проти мене з самого початку було політичним. Воно почалося в 2015 р. як складова інформаційної війни проти тодішнього прем’єр-міністра України Арсенія Яценюка. Я належав до пропрем’єрської фракції, а на дискредитаційну кампанію проти мене було витрачено не один мільйон доларів. Показово, що під час недавнього обшуку в дачному будинку за Києвом, яким я користуюся разом із членами своєї родини, детективи НАБУ ставили присутнім єдине питання: “чи приїздив сюди Арсеній Яценюк?» Це все, що цікавило НАБУ», - відзначив екс-депутат.

За даними Миколи Мартиненка, кримінальне розслідування у «справі «Енергоатому» повністю розвалилося і там спростовано будь-яке його фігурування. Він повідомив про готовність надати адресатам свого звернення “дані експертиз та інші матеріали, які неспростовно доводять відсутність самої події злочину по так званій «справі «Енергоатому»,

«Однак НАБУ продовжує продукувати проекти підозр щодо мене – причому для пана Ситника все одно в якій справі це робити. Ціллю є не пошук справедливості, а під будь-яким приводом за допомогою контрольованого судді Солом’янського райсуду Києва Бобровника обрати мені запобіжний захід у вигляді тримання під вартою та кинути мене за ґрати. Гарантований розвал справи керівника НАБУ не хвилює – він буде перекладати подальшу відповідальність на Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру або суди», - вважає Мартиненко.

Екс-депутат наголосив, що «у намаганні за будь-яку ціну звести зі мною рахунки керівники НАБУ пішли на безпрецедентне порушення закону - бюро відмовляється виконувати рішення Солом’янського райсуду Києва від 11 грудня 2016 р. Суд визнав протиправною бездіяльність НАБУ, яка полягає у нездійсненні своєчасного закриття провадження №52015000000000009 від 11.12.2015 щодо мене. В рішенні суду сказано: «слідчий суддя знаходить порушеним право сторони захисту на справедливий розгляд справи в розумні строки без необгрунтованих затримок… сплинули можливі граничні строки досудового розслідування». Згадане рішення є остаточним і оскарженню не підлягає. Воно повністю ґрунтується на прецедентах, які раніше розглядав Європейський суд з прав людини, і є обов’язковим для застосування на території України».

Мартиненко підкреслив: «будь-які подальші дії НАБУ щодо мене не мають жодних юридичних перспектив та наслідків, неминуче будуть визнані позапроцесуальними та незаконними, а «докази» - отриманими з порушенням закону. Все, що НАБУ зараз робить щодо мене – тепер є вчиненням злочину».

Екс-депутат також заявив про можливість свого звернення до Європейського суду з прав людини і спрогнозував свій виграш. «Держава може виявитися заручником керівників НАБУ Артема Ситника та Гізо Углави, які сподівалися гучно пропіаритись на розслідуванні щодо мене і заради цього змушують детективів його фальсифікувати. Я неодноразово на це публічно вказував, і тепер керівники НАБУ прагнуть мені помститися, використовуючи службові повноваження», - заявив Микола Мартиненко.