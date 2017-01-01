Мартиненко звинуватив Саакашвілі у використанні людей у формі АТО для тиску на суд

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Микола Мартиненко

Саакашвілі та Сакварелідзе не мають ані поваги до українських військових, ані до країни, у якій мають можливість переховуватися від кримінального переслідування, - екс-нардеп

Прес-служба колишнього народного депутата Миколи Мартиненка звертається до Саакашвілі-Сакварелідзе та їхньої партії з вимогою не використовувати у своїх піар-шоу людей у формі бійців АТО. Про це йдеться у заяві прес-служби Миколи Мартиненка, розповсюдженій сьогодні після того, як Апеляційний суд Києва залишив у силі рішення щодо взяття екс-депутата на поруки.

Зокрема, у заяві зазначається, що на минулі засідання Сакварелідзе приходив із цивільними особами і прапорами своєї віртуальної партії, тим самим підтверджуючи очевидний факт, про який неодноразово заявляла сторона захисту. А саме – що НАБУ, яке переслідує Мартиненка, є філіалом грузинських гастролерів, а сама справа є політичною та має на меті скомпрометувати «Народний фронт» і спровокувати дострокові вибори.

«Цього разу «чорні технологи» Саакашвілі-Сакварелідзе і Ко зробили висновки та вирішили грубо і цинічно використати людей у формі. Це зайве підтвердження того, що ці псевдополітики не мають ані поваги до українських військових, ані до країни, у якій мають можливість переховуватися від кримінального переслідування, що триває проти них у Грузії», - сказано в заяві.

«Ми заявляємо, що хамство, погрози і агресія, проявлені сьогодні під час засідання Апеляційного суду, є прямим тиском на суд. Заради цього і була влаштована ця вистава, яка з тріском провалилися. Ми звертаємося до людей, які сьогодні намагалися влаштувати провокації у приміщенні Апеляційного суду: не дозволяйте експлуатувати себе у політичних спектаклях», - наголосили у прес-службі Мартиненка.

Також у заяві прес-служби висловлено оцінку того, що суд не піддався на тиск і ухвалив справедливе і відповідальне рішення.

«Упевнені, що під час розгляду справи посуті всі обвинувачення проти Миколи Мартиненка луснуть, як мильна булька. Все це зовнішнє управління НАБУ грузинськими гастролерами через заступника Гізо Углаву не зможе тривати надалі. Воно дискредитує антикорупційний орган, який замість реальної боротьби за законність в Україні займається обслуговуванням купки політиканів. Хоча ми свідомі того, що, проваливши роботу на посаді губернатора в Одеській області, Саакашвілі триматиметься до останнього за НАБУ, через яке він, закріпивши свій вплив, намагається забезпечити майбутнє в Україні собі і своїм компаньйонам», - зазначено у заяві прес-служби Миколи Мартиненка.

Джерело: Gazeta.ua