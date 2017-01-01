  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Масові безлади у Парижі: коктейлі Молотова і поранені поліцейські

    • Сьогодні, 20:39
    • Розсилка
    Фото: Sputnik. France

    У столиці Франції відбулася багатотисячна демонстрація

    Тисячі робітників вийшли на марш за свої права в Парижі. Під час акції почалися заворушення і погроми. Активісти нищать інфраструктуру міста, а також застосовують димові шашки. Про це повідомляє BFMTV.

    За інформацією телеканалу, демонстранти кинули в їхній бік пляшки із запальною сумішшю. Поліцейські намагалися стримувати протестуючих, застосовуючи сльозогінний газ.

    За даними місцевих ЗМІ, від трьох до шести співробітників спецназу отримали поранення. На одному з поліцейських від запальної суміші загорівся одяг, але полум'я вдалося швидко збити.

    акція Франція Париж протест
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ