Масові безлади у Парижі: коктейлі Молотова і поранені поліцейські



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: Sputnik. France

У столиці Франції відбулася багатотисячна демонстрація

Тисячі робітників вийшли на марш за свої права в Парижі. Під час акції почалися заворушення і погроми. Активісти нищать інфраструктуру міста, а також застосовують димові шашки. Про це повідомляє BFMTV.

За інформацією телеканалу, демонстранти кинули в їхній бік пляшки із запальною сумішшю. Поліцейські намагалися стримувати протестуючих, застосовуючи сльозогінний газ.

За даними місцевих ЗМІ, від трьох до шести співробітників спецназу отримали поранення. На одному з поліцейських від запальної суміші загорівся одяг, але полум'я вдалося швидко збити.