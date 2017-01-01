Масові безлади у Парижі: коктейлі Молотова і поранені поліцейські
- Сьогодні, 20:39
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Фото: Sputnik. France
У столиці Франції відбулася багатотисячна демонстрація
Тисячі робітників вийшли на марш за свої права в Парижі. Під час акції почалися заворушення і погроми. Активісти нищать інфраструктуру міста, а також застосовують димові шашки. Про це повідомляє BFMTV.
За інформацією телеканалу, демонстранти кинули в їхній бік пляшки із запальною сумішшю. Поліцейські намагалися стримувати протестуючих, застосовуючи сльозогінний газ.
За даними місцевих ЗМІ, від трьох до шести співробітників спецназу отримали поранення. На одному з поліцейських від запальної суміші загорівся одяг, але полум'я вдалося швидко збити.