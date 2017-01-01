Масштабні протести в Румунії: неспокійна ніч в Бухаресті

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Протестуючі перед будівлею уряду Румунії в Бухаресті кидають в поліцію петарди і димові шашки, жандарми у відповідь застосували сльозогінний газ

Тисячі людей у столиці Румунії Бухаресті та інших містах країни вийшли в неділю на антиурядові акції, протестуючи проти намірів уряду внести зміни до законів про амністію і помилування осіб, ув’язнених за корупцію.

По всій країні участь в протестах беруть участь більше 300 тисяч осіб.

Як передає румунське агентство Аgerpres.ro, в пікетах біля будівлі уряду в Бухаресті беруть участь понад 100 тисяч осіб. Маніфестанти скандують «Злодії!», «Відставка!», «Ні амністії».

Великі протести проходять і в інших містах країни — Клуж-Напока, Галаці, Яссах, Сібіу, Тімішоарі, Бакеу та інших містах країни, де, зазначають, що в цілому на вулиці вийшли 300 тисяч осіб.

Громадяни Румунії побоюються, що в результаті прийняття урядом нових поправок на свободу вийдуть корумповані політики, а також ряд небезпечних злочинців.

Для забезпечення громадського порядку перед будівлею уряду вишикувалися кордони поліції. Повідомляється, що рух по деяких вулицях столиці ускладнено.

Жандармам довелося застосувати проти протестуючих сльозогінний газ, після того як деякі маніфестанти почали кидати в поліцію петарди і димові шашки. Деякі учасники протестної акції спробували прорватися через кордон поліції, але їм це не вдалося. Поліція закликала людей розійтися.



