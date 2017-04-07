Матіос заявив про підробку військової облікової справи Єгора Соболєва

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Єгор Соболєв

За словами прокурора, у ній з’явився допис «військовий журналіст», проте у переліку військових спеціальностей немає такого поняття

У військовій обліковій справі громадянина Єгора Зіміна (Єгора Соболєва) виявили підробку. Про це в ефірі телеканалу ZIK заявив головний військовий прокурор України Анатолій Матіос.

«Для мене депутат, поки що депутат, Єгор Соболєв і людина без прізвища й історії під «ніком» Семен Семенченко чи Грішин, чи Сергій Донцов, як він був колись у Донецьку, не є уособленням парламентарів», – заявив він.

Гість програми також озвучив факт, який, з його слів, є доведеним і не тягне за собою кримінальної відповідальності щодо Єгора Соболєва, нині – нардепа від «Самопомочі».

«За три роки до війни, в одному із військкоматів міста Києва була сформована військова облікова справа громадянина України, який у випадку війни мав би бути призваний на службу. То ось: донині у переліку військових спеціальностей немає такого поняття як військовий журналіст. Але за два чи три роки (можу помилятись, ми давно це встановили) до війни в обліковій справі громадянина Зіміна, він же Соболєв, були внесені зміни шляхом підроблення військової облікової справи, де було написано «військовий журналіст». Може, щось знав Єгор Зімін-Соболєв? Напевно, знав. Може, щось знав випускник ВДІКу, курсів спецшколи РФ Грішин-Семенченко? Напевно, щось знав», - сказав Матіос.

Прокурор додав, що у Соболєва немає належної освіти. А те, що той став народним обранцем пояснює «вірою людей у гасла і манну небесну».

«Вони (Семенченко та Соболєв. – Ред.) є хедлайнерами позитивних очікувань суспільства», – сказав Матіос, зауваживши, що, попри це, не все, що вони говорять, слід брати на віру.

Сам Соболєв поки що не прокоментував ці звинувачення.