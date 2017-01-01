Майже 2 млн домогосподарств звернулися по субсидії - Держстат

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Фото: ТСН З початку року призначено субсидії 1 млн 394,8 тис. домогосподарств.

Чиновники оприлюднили дані за січень-березень

За субсидіями у січні-березні поточного року звернулося майже 2 мільйона домогосподарств. Про це свідчать дані Держстатистики

«У січні–березні 2017 року за субсидіями для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг звернулось 1 млн 187 тис. домогосподарств, що на 1,5% менше, ніж у січні–березні 2016 року. При цьому на домогосподарства у міських поселеннях припадало 65,0% таких звернень», — сказано у повідомленні.

Як зазначається, із початку року призначено субсидії 1 млн 394,8 тис. домогосподарств, з них у міських поселеннях — 965,2 тис. домогосподарств, у сільській місцевості — 429,6 тис. Порівняно з відповідним періодом 2016 року кількість таких домогосподарств збільшилась на 12,2 тис., або на 0,9%.