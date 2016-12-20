Майже половина росіян назвала 2016 рік важчим для своїх сімей, ніж попередній - опитування

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В цілому рікЮ що минає, виявився важким для росіян

Майже половина – 48% - росіян вважають, що 2016 рік для їх сімей був важчим, ніж попередній, 2015-го. Таки стали результати опитування «Левада-Центру».

Ще 36% респондентів зазначили: рік, що добігає кінця, був не важчим, але і не легшим за попередній. Лише для родин 16% опитаних 2016 рік став вдалішим за 2015-й.

Крім того, понад половину росіян – 54% - вважають, що цей рік був важчим для їхньої країни за попередній. 34% назвали 2016-й «таким самим», як 2015: ні важчим, ні легшим. Тільки 13% опитаних оцінили рік, що минає, як легший для Росії.

Як повідомлялось, дві третини росіян виступають за розширення політичних, культурних і економічних зв'язків з країнами Заходу.