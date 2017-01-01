Майже всі законопроекти Порошенка стають законами - дослідження

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Президент України Петро Порошенко

Законопроекти президента частіше стають законами, ніж проекти Кабінету міністрів України чи народних депутатів

За час роботи Верховної Ради VIII скликання президент України Петро Порошенко подав на розгляд парламенту 111 проектів законів. Із них стали законами 93 або 84%. Про це йдеться в дослідженні Комітету виборців України «Три роки президентства П. Порошенка: які закони блокує та які підтримує Президент».

Законопроекти президента частіше стають законами, ніж проекти Кабінету міністрів України чи народних депутатів. Для порівняння: частка прийнятих законів уряду Володимира Гройсмана складає 23% (71 від 307 поданих), народних депутатів – 7% (326 від 4 476). Таким чином, президент залишається найпродуктивнішим законотворцем.

Найчастіше депутати підтримували законодавчі ініціативи президента в питаннях безпеки та оборони. Так, Верховна Рада прийняла 14 відповідних законів президента. Також було прийнято 50 законів президента щодо ратифікації міждержавних та міжнародних угод.

Якщо не брати до уваги закони, що стосуються ратифікації угод, то частка прийнятих президентських законів складає 74%.